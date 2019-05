00:34 Uhr

Tischkegler messen sich bei der Marktmeisterschaft

Bayernkegler wollen den Wanderpokal holen. Zudem geht es bei den Herren und Damen im Einzel zur Sache

Von Reiner Beistle

Am Freitag und am Samstag, 31. Mai und 1. Juni, ist es wieder so weit, ab 14 Uhr geht es rund auf drei Bahnen in Merings Mehrzweckhalle. Zum 47. Mal treffen sich begeisterte Tischkegler, um den begehrten Marktmeistertitel auszukegeln.

Wie schon in den letzten Jahren werden diese Wettkämpfe auch wieder mit Hobbykeglern aus nah und fern ausgetragen. Los geht es am Freitagnachmittag mit der Begrüßung durch den Schirmherrn, Merings Bürgermeister Hans-Dieter Kandler, der dann gleich anschließend mit seinen Parteikollegen Wolfgang Bachmeier, Reiner Heinrich und Götz Brinkmann in die Kegelwettkämpfe einsteigen wird. Veranstaltet wird das Event durch das Team Bayernkegler unter der Führung von Xaver Zitzelsberger. Seine Mannschaft, die aus acht Keglern besteht, wird sicher auch heuer wieder alles daransetzen, den Wanderpokal der Marktgemeinde zu gewinnen. Das wäre der siebte Erfolg in Serie.

Stärkster Widersacher aber werden die Wanderfreunde sein, dies zeigte sich schon in den Rundenwettkämpfen. Als drittes Team wollen die Alt Meringer auch ein gewichtiges Wort bei der Titelvergabe mitreden.

Titelverteidiger im Herreneinzel ist Tommy Köhler (Wanderfreunde) – mit Uli Hitzler hat er aber heuer einen sehr starken Mannschaftskollegen und Titelkandidaten an seiner Seite. Auch auf Bayernkeglerseite wollen Xaver Zitzelsberger, Alexander Weigl und Co. nicht klein beigeben und diesen beiden ein heißes Duell liefern.

Bei den Damen wird es wahrscheinlich wieder auf einen Zweikampf Bayernkegler gegen Alt Mering hinauslaufen. Hier wird es Daniela Eichner von den Bayernkeglern sicher nicht leicht haben, ihren Titel erfolgreich zu verteidigen. Hoch hergehen wird es sicher in den Duellen der Hobby- bzw. Gastmannschaften, die mit je vier Keglern gegeneinander antreten. An die 20 Teams werden in spannenden Duellen um die Pokale kämpfen.

Zuschauer sind bei den Wettkämpfen sehr willkommen. Die Siegerehrung mit Pokalübergabe findet dann am Samstagabend nach Abschluss der Kegelrunden gegen 20 Uhr statt.

