vor 48 Min.

Torreigen zum Saisonausklang

Abschied nehmen hieß es am letzten Spieltag auch in Mering. MSV-Präsident Georg Resch (links) und Abteilungsleiter Anton Kanjo (rechts) verabschiedeten Fränky Rajc, Physiotherapeutin Katrin Schuster und Lukas Welzmüller (von links).

Landesliga Südwest Mering gewinnt das letzte Spiel gegen den SC Olching mit 6:3 und landet auf dem fünften Platz. Versöhnliche Klänge nach dem Schlusspfiff

Von Jörg Danowski

Sie waren locker, konzentriert und siegeswillig – die Meringer am letzten Spieltag der Saison. Und zum Abschluss gab es ein Torfestival: Mit 6:3 gewannen die Mannen um Kapitän Stefan Wiedemann gegen den SC Olching. Somit beendeten die Meringer die Saison auf Platz fünf.

Auch Merings Coach war mit der Leistung seiner Spieler voll zufrieden: „In den letzten drei Spielen hatten wir so Hochs und Tiefs. Aber heute haben wir in der ersten Halbzeit voll konzentriert begonnen und uns mit den Toren belohnt. In der zweiten Halbzeit war es dann eher wie im letzten Punktspiel. Aber viele Tore sind für die Zuschauer einfach toll. Wir haben eine guten Saison gespielt, platz fünf ist top und da verdienen sich die Burschen ein großes Lob“, so Gerhard Kitzler.

Nach 17 Minuten begann der Torreigen: Markus Gärtner zog aus 25 metern trocken ab und ließ mit diesem „Strich“ Olchings Torwart Andreas Pauker keine Chance. Nur vier Minuten später machte es ihm Abwehrspieler Lukas Krebold nach. Bedient von Fatih Cosar zog auch er ab – und traf zum 2:0 in den Winkel. Mering spielte weiter entschlossen und fünf Minuten vor der Pause erhöhte Maximilian Obermeyer auf 3:0 für die Hausherren.

Das muntere Toreschießen setzte sich auch in der zweiten Halbzeit fort. Auch wenn sich nun einige Unkonzentriertheiten einschlichen, ließ der MSV nichts anbrennen. Sie machten Druck und wollten mehr. So fiel dann auch das 4:0 – ein verunglückter Rückpass von Cedric Zeisberger bescherte dem MSV den vierten Treffer. Auch wenn ds Spiel spätestens nun gelaufen war, so wurde es nicht langweilig. Auch Olching konnte sich nochmals zeigen und erzielte in der 77. Minute das 1:4 durch einen umstrittenen Foulelfmeter von Simon Mikotaj. Im direkten Gegenzug aber stellte Alexander Reich den alten Abstand wieder er – er lupfte den Ball aus 25 Metern über den zu weit vor seinem Kasten postierten Olchinger Torwart. Mering wechselte den Torhüter und Lukas Welzmüller, der sein letztes Spiel für die Meringer absolvierte, musste dann in der 79. Minute hinter sich greifen. Gegen den Schuss ins Kreuzeck von Marco Ecker war kein Kraut gewachsen. Aber auch Mering hatte noch nicht genug; So war es wiederum Markus Gärtner, der in der 89. Minute den sechsten Treffer für Mering klar machte. In der Nachspielzeit konnte Olching dann das Ergebnis noch korrigieren und erzielte durch Martin Held das Tor zum 6:3-Endstand.

Mering Wolf (73. Welzmüller), Krebold, Gocevic, Lutz, Cosar, Wiedemann, Obermeyer (55. Reich), Kusterer (83. Atay), Gärtner, Kerber, Ersoy (66. Rajc) – Tore 1:0 Gärtner (17.), 2:0 Krebold (21.), 3:0 Obermeyer (40.), 4:0 Zeisberger (50./ET), 4:1 Mikotaj (77./FE), 5:1 Reich (78.), 5:2 Ecker (79.), 6:2 Gärtner (89.), 6:3 Held (90.+1) – Schiedsrichter Benjamin Senger (Hurlach) – Zuschauer 80

