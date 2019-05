13:05 Uhr

Unbekannte beschädigen in Mering 14 Wahlplakate

Die Polizei ermitteln nach einem Vandalismusfall in Mering.

Wer hat in der Nacht zum Sonntag am Marktplatz etwas beobachtet?

In der Nacht auf Sonntag waren Vandalen am Marktplatz unterwegs. Insgesamt zerschlugen sie zielgerichtet 14 Wahlplakate mehrerer Parteien. Der Schaden liegt bei ca. 200 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710.

Themen Folgen