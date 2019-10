10:28 Uhr

Unbekannter beschädigt Wohnwagengespann

Wer hat an der Oskar-von-Miller-Straße in Mering etwas beobachtet?

In der Nacht zum Montag beging ein Unbekannter in Mering Unfallflucht. Vermutlich beim Rangieren beschädigte er ein Wohnwagengespann, das an der Oskar-von-Miller-Straße abgestellt war. Ohne sich um die Regulierung des angerichteten Sachschadens in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern verließ er die Unfallstelle. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

