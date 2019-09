vor 40 Min.

Unbekannter besprüht Kissinger Jugendzentrum mit Graffiti

Graffiti am Kissinger Jugendzentrum: Die Polizei ermittelt.

In grüner Farbe hat ein Unbekannter das Jugendzentrum in Kissing mit Graffiti beschmiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Kissing den Eingangsbereich des Jugendzentrums auf der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße beschmiert. Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hinterließ die Person laut Polizei unter anderem den Schriftzug „TAG“ in grünem Spraylack. Der entstandene Sachschaden muss noch geschätzt werden, dürfte aber mehrere hundert Euro betragen.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

Themen Folgen