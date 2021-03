vor 33 Min.

Unbekannter stiehlt Kennzeichen

In Kissing wurden Autokennzeichen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise..

Ein Dieb ist zwischen Samstag und Sonntag in der Ehrgartenstraße in Kissing unterwegs. An einem abgestellten Toyota kann er Beute machen.

Zwischen Samstag 18.30 Uhr und Sonntag 13 Uhr wurden an einem Toyota in der Kissinger Ehrgartenstraße die Kennzeichen gestohlen. Dabei ist auch eine Kennzeichenhalterung kaputtgegangen.

Polizei bittet um Hinweise auf Dieb

Der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 10 Euro, so die Polizei Friedberg. Zudem entstand ein Diebstahlschaden in Höhe der Kosten für zwei neue Nummernschilder. (AZ)

