vor 6 Min.

Unbekannter stiehlt Motorrad und Autoradio in Mering

Vermutlich ein und derselbe Täter schlug in Mering gleich zwei Mal zu. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Ein noch Unbekannter hat kürzlich ein Motorrad entwendet und für eine spätere Abholung deponiert. Der 58-jährige Geschädigte hatte seine gelbe Suzuki in der Einfahrt seines Wohnanwesens am Jägerberg in Mering abgestellt. Der Dieb rollte das nicht versperrte Motorrad bis in die Bachstraße und versteckte es dort in einem Gebüsch.

Vermutlich schlug der gleiche Täter noch einmal zu: In derselben Nacht wurde ebenso am Jägerberg ein Autoradio aus einem nicht versperrten weißen VW Passat Kombi entwendet. Das Auto war in einer Hofeinfahrt abgestellt. Außerdem ließ der Dieb zehn Euro Münzgeld mitgehen. Wer hat eine Person gesehen, die ein gelbes Motorrad schob? Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/3231710. (tril)

