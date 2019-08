09:48 Uhr

Unfallflucht in Friedberg: 3000 Euro Schaden an Opel

Unfallflucht in der Friedberger Metzstraße: 3000 Euro Schaden.

Von mittags bis abends hatte ein 64-jähriger Autofahrer seinen Opel in der Friedberger Metzstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr erlebte er eine böse Überraschung.

Hoher Schaden ist einem Autofahrer entstanden, dessen geparkter Wagen in der Friedberger Metzstraße schwer beschädigt wurde. Sonntag zwischen 13 und 19.45 Uhr stand der Opel eines 64-Jährigen dort in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand ab.

Bei der Rückkehr stellte der Mann einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest, der sich auf etwa 3000 Euro beläuft. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

