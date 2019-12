vor 35 Min.

Verschenken Sie heute ein schönes Kompliment!

Wir haben Komplimente zum Weitergeben für Sie zusammengestellt. Die Idee dazu hatte Christine Pemsl. Sie sagt: „Jeder hat Sehnsucht nach etwas Schönem.“

Von Ute Krogull

„Wow! Du hast eine tolle Ausstrahlung!“ So ein Kompliment kann einem den Tag retten, gerade in der hektischen Weihnachtszeit, in der die Menschen eher aggressiver werden als netter. Je heiliger d’Zeit, desto böser d’Leit“, zitiert eine unserer Redakteurinnen gerne einen alten Spruch. Christine Pemsl will eine Gegenbewegung starten. „Einander etwas mitzugeben und sich positiv zu stärken, geht immer mehr verloren“, sagt sie.

Das findet sie schade. „Schließlich hat jeder die Sehnsucht nach etwas, das schön ist.“ Weil sich viele aber schwer tun, die richtigen Worte zu finden oder auszusprechen, suchte Pemsl Unterstützung bei unserer Redaktion. Sie hatte die Idee, Komplimente zum Mitnehmen in der Zeitung abzudrucken – emotionale statt materieller Geschenke, denn: Komplimente wärmen die Seele.

Komplimente machen Menschen stark

Der Hirnforscher Gerhard Roth hat wissenschaftlich bewiesen, das Komplimente stärken. Sie sind pure Biochemie, schütten Hormone aus: „Oxytocin für das Bindungsgefühl, Opioide, die Freude auslösen und Dopamin, das uns nach weiterer Belohnung streben lässt“, erklärt das Magazin Emotion in einem Artikel. Mark Twain wird sogar der Satz zugeschrieben: „Von einem richtig guten Kompliment kann ich zwei Monate leben.“

Christine Pemsl kam bei der Hochzeit ihrer Nichte auf die Idee mit dem Komplimentezettel. „Der hing da an den Toiletten und jeder konnte sich eines mitnehmen“, erzählt sie. Der Kissingerin, die sich seit vielen Jahren um einen achtsamen Umgang mit anderen und mit der Sprache bemüht, war das aber zu wenig: Ihr ist es wichtig, Schönes auch wieder weiterzugeben.

So säte sie schon einmal Sonnenblumen in Konservendosen aus und verteilte die Sprösslinge später bei Nachbarn, an der Supermarktkasse und unter ihren Musikschülern. In Sachen Komplimente war ihr Ziel: „Man sollte die Dinge größer werden lassen.“

Die schönsten Komplimente 1 / 11 Zurück Vorwärts Ich liebe dein Lächeln.

Ich bin glücklich, dich in meinem Leben zu haben.

Du bist wundervoll.

WOW!

Du siehst heute toll aus.

Du bist die beste Mama der Welt.

Du bist ein feiner Kerl.

Hübsch siehst du aus!

Wenn ich dich sehe, geht mein Herz auf.

Du bist eine super Freundin.

Schön, dass es dich gibt.

Eine ähnliche Mission verfolgte die Psychologiestudentin Rosa Stark: Sie nahm sich vor, jeden Tag jemandem ein Kompliment zu machen und schrieb über ihre Erfahrungen den Blog „a compliment a day“ (ein Kompliment pro Tag). Mit ihrer Kompliment-Offensive wollte die Berlinerin die Welt ein bisschen besser machen. Ihre Erfahrung: Am Anfang fiel es schwer, sich zu überwinden, doch im Lauf der Zeit gingen ihr locker zehn oder mehr Komplimente am Tag über die Lippen.

Christine Pemsl kennt keine Berührungsängste. Sie spricht auch fremde Leute an, um „etwas in die positive Richtung zu bewegen“. Gelassenheit statt Zeitdruck, Achtsamkeit statt Konsum: Das ist es, was sie sich und anderen wünscht. Dass eine Supermarktkette bereits eine „Plauderkasse“ eingerichtet hat, an der die Kassiererin sich Zeit nimmt, mit Kunden zu ratschen, ist für sie ein Zeichen der Zeit. Als Musikerin falle es ihr vielleicht leichter, die Dinge anders zu sehen, meint die Harfenistin.

"Schön, dass es dich gibt!" Hier finden Sie Komplimente zum Verschenken. Bild: Nina Emering

Doch sie will auch andere dazu bringen. Als sie auf dem Weg zu einem Konzert der Autofahrer an der Ampel hinter ihr anhupte und unwirsch gestikulierte, bat sie ihre Musikschülerinnen hinten im Auto, ihm freundlich lächelnd zuzuwinken. Auf dem Parkplatz trafen sie sich wieder. „Er hat ganz freundlich Hallo gesagt“, erzählten die Mädchen strahlend.

Komplimente sollen von Herzen kommen

Ganz einfach ist es halt nicht immer mit dem Freundlichsein. Hirnforscher Roth hat ausgemacht, was bei Komplimenten wichtig ist: Authentisch müssen sie sein, von Herzen kommen. Und spezifisch, nicht floskelhaft. „Sieht super aus, wie du deine Klamotten kombiniert hast“, ist also besser als „tolles Kleid“. Und auch zu inflationär sollten sie nicht vergeben werden. Denn eine Flut von Komplimenten macht das Einzelne unglaubhaft.

Christine Pemsl verteilt gerne Komplimente. Das Thema könnte man ausweiten, fand sie - und wandte sich an unsere Redaktion. Bild: Julia Mühlendyck

Wir haben deshalb einen Abreißzettel mit zwölf Komplimenten für Sie vorbereitet. Welche draufkamen, war Gemeinschaftsentscheidung: Suche im Internet, Umfrage unter Kolleginnen und Kollegen, Aufruf auf Facebook. Schon das zeigte, dass Menschen sich nicht so leichttun, etwas über Komplimente zu sagen, die sie bekommen haben – oder die sie gerne bekommen würden. Einen Streifen haben wir frei gelassen. Darauf können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Einfach überlegen, was den anderen für Sie ausmacht: Humor, Aussehen, Einfühlungsvermögen, ...

Übrigens (jetzt wird es noch einmal wissenschaftlich): Komplimente am Besten ins linke Ohr sprechen. Nach einer Studie werden nette Worte, die in das linke Ohr gesagt werden, zu 70 Prozent gemerkt - beim Rechten sind es nur 58 Prozent. Grund: Das linke Ohr und die rechte Gehirnhälfte sind eng miteinander verbunden – und die reagiert intensiver auf emotionale Reize, schreibt Emotion.

Lesen Sie auch: Sie weiß, wie Traditionen Kinder glücklich machen

Themen folgen