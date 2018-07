vor 53 Min.

Vom Chaos zum Kosmos

115 erfolgreiche Absolventen verlassen die Realschule Mering. Spannender Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt.

Chaotisch wirkten sie gar nicht, die 115 festlich gekleideten und feierlich gestimmten Absolventen der Realschule Mering, die am l Freitag stolz und glücklich ihre Abschlusszeugnisse in Händen hielten. Entsprechend häufig fand ihre selbst gewählte Bezeichnung „Chaos-Gang“ Erwähnung in den Grußworten der Festredner.

So zeichnete Schulleiter Andreas Pimpl auf unterhaltsame und treffende Art und Weise die Entwicklung der jungen Menschen nach. Das laute und wirre Chaos der ehemals neu angekommenen Fünftklässler sei ab der 7. Klasse verschwunden und von den Gängen in die Köpfe der Pubertierenden gewandert. Das Chaos in den Schultaschen und auf den Schreibtischen der Zehntklässler habe sich dann aber auf wundersame Weise zu Ordnung, auf Griechisch „Kosmos“, gewandelt, sodass in diesem Schuljahr 115 junge Menschen die Realschule mit der bestandenen Abschlussprüfung verlassen können.

Besonders erfolgreich waren dabei die jeweils Besten ihrer Klasse Lena Greiner (10C), Sophia Hartung (10B), Marius Huber (10D), Bastian Limmer (10A) und Kathrin Neumeir (10E). Als Jahrgangsstufenbeste schnitten Lena Greiner und Bastian Limmer mit einem Schnitt von 1,18 ab. Ihre Ehrung bildete den krönenden Abschluss der Feier.

Vorausgegangen war ein stimmungsvoller ökumenischer Gottesdienst in der Johanneskirche, in dem die ehemaligen Schülerinnen und Schüler mit einem Einzelsegen und einem Armband mit Schutzengelanhänger den neuen Lebensabschnitt beginnen konnten.

Nach einem bei dem heißen Sommerwetter erfrischenden Sektempfang folgten die Grußworte der Festredner. Der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko und Merings Bürgermeister Hans Dieter Kandler betonten einhellig ihre persönliche Verbundenheit mit der Realschule Mering und lobten unter anderem die Leistung der Fünftklässler, die die Feier mit einem Flashmob und einem sogenannten Boomwhacker, einem Musikstück mit Schlagröhren, bereicherten.

Im Ohr blieb außerdem nicht nur die Warnung des Bürgermeisters, den Schulabschluss nicht als Ruhekissen, sondern als Eintrittskarte zu verstehen, sondern auch der Aufruf des stellvertretenden Landrats Peter Feile zu ehrenamtlichem Engagement, ohne welches unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde. Sehr herzlich war im Anschluss an die Zeugnisverleihung die Verabschiedung der Absolventen von ihren Klassenleitern, eingeleitet durch die Rede der Schülersprecher Jasmin Meidert und Philip Dreisibner, die sich bei allen Lehrern bedankten, welche sie in den letzten Jahren begleitet und unterstützt hatten.

Musikalisch gestaltet wurde die Feier von der Schulband unter der Leitung von Mathias Pokorny, die unter anderem zusammen mit dem Instrumentalensemble unter Monika Nees ein gemeinsames Stück darbot.

Besonders beeindruckte zum Abschluss der musikalische Vortrag des Zehntklässlers Johannes Klaiber mit einer Soloeinlage von Sinatras „My Way“. Dieser Song traf neben aller Freude auch die etwas wehmütige Stimmung der Absolventen. Im Anschluss an die festliche Feier stieg ein Meer bunter Luftballone in geordnetem Chaos in den wolkenlosen Himmel.

Themen Folgen