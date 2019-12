vor 20 Min.

Wasser und Abwasser in Dasing bald teurer

Ein neues Gebührenmodell soll für mehr Gerechtigkeit bei Wasser und Abwasser in Dasing sorgen. Kommt der Anschluss an die Adelburggruppe?

Von Andreas Alt

Für Wasser und Abwasser müssen die Dasinger in den Jahren 2020 bis 2023 deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Wassergebühr steigt von 1,17 auf 2,55 Euro pro Kubikmeter. Die Abwassergebühr, die bisher 1,96 Euro betrug, liegt künftig bei 2,24 Euro. Hinzu kommt eine Regenwassergebühr von 24 Cent pro Quadratmeter Fläche, die neu eingeführt wird. In beiden Bereichen hatte die Gemeinde in den vergangenen vier Jahren ein sechsstelliges Defizit erwirtschaftet.

Gerechtere Abwasser-Gebühren in Dasing?

Die neue Berechnungsmethode beim Abwasser hatte der Gemeinderat beschlossen, um die Gebühren gerechter zu machen. Wer ein größeres Grundstück besitzt, von dem viel Regenwasser abfließt, soll auch mehr für den Kanal zahlen. Ulrich Gail (Aktive Bürger) war allerdings besorgt, die Bürger könnten daraus entnommen haben, dass die Gebühren im neuen System sinken werden. Die vereidigte Sachverständige Dagmar Suchowski, die die Gebührenberechnung erläuterte, machte jedoch klar, dass beim Abwasser ein Minus von 190.000 Euro entstanden ist, bei der Wasserversorgung sogar von 380.000 Euro. Da die Gemeinde kostendeckend wirtschaften müsse, bleibe nichts anderes übrig, als die Gebühren anzuheben.

Bei der Wasserversorgung wurde der Wunsch laut, Dasing solle sich einem Verbund wie der Adelburg-Gruppe anschließen. Bürgermeister Erich Nagl (FWD) sagte, das sei bereits in Vorbereitung, aber die Adelburg-Gruppe wolle zuvor das Leitungsnetz in Dasing prüfen. Die Gebührenerhöhungen wurden bei jeweils einer Gegenstimme beschlossen.

Veranstaltungen des Dasinger Frauenbundes sollen bleiben

Zuschuss Wegen der nötigen Gleichbehandlung aller Vereine hatte der Gemeinderat Probleme mit dem Förderantrag des Katholischen Frauenbunds für seine Seniorennachmittage im Bäckerwirt und seine Kinderspielgruppen in der Dreifachturnhalle. Bisher hat der Frauenbund diese Aktivitäten vor allem aus dem Erlös seiner Altpapiersammlungen finanziert; in letzter Zeit gibt es aber kaum noch Einnahmen. Der Rat war sich einig, dass die Veranstaltungen des Frauenbunds bestehen bleiben sollten. Nun soll eine Gesamtlösung ausgearbeitet werden, die andere Vereine nicht benachteiligt. Die künftige Förderung könne aber noch in den Haushalt 2020 aufgenommen werden. Allerdings wurde angemerkt, die Pfarreiengemeinschaft St. Martin müsse auch helfen.

Dasing beteiligt sich an Expressbus-Projekt nach Pasing

Expressbus Dasing beteiligt sich wie vorgesehen mit 10.000 bis 15.000 Euro jährlich am Expressbus-Pilotprojekt zwischen Dasing und München-Pasing. Ab Ende 2020 soll der Bus zunächst fünf Jahre lang bis zum Abend stündlich, sonntags alle zwei Stunden fahren. Haltestellen sind Adelzhausen, Odelzhausen, Sulzemoos und Lochhausen. Er kann nach Einschätzung von Nagl günstiger kommen als der Regionalzug nach Pasing: Die Monatskarte könnte 80 Euro weniger kosten. Aus Dasinger Sicht kann der Expressbus gut angenommen werden, besonders in Adelzhausen. In Dasing herrscht noch Mangel an Park-and-Ride-Plätzen.

