10.10.2019

Wie die Notfalldose Leben rettet

Beim Seniorennachmittag im Friedberger AWO-Heim wird die Handhabung vorgestellt

Das Landratsamt Aichach-Friedberg stellt kostenlos sogenannte Notfalldosen bereit, diese sollen den Rettungskräften im häuslichen Notfall das schnelle Auffinden von wichtigen Informationen ermöglichen. Die Rettungsdose enthält zum Beispiel Medikamentenpläne, Angaben zu Vorerkrankungen oder Allergien oder die Telefonnummer des nächsten Angehörigen – Angaben, die im Notfall Leben retten können.

Da das AWO-Seniorenheim sich dafür als Ausgabestelle zur Verfügung stellte, informierte auch der Einrichtungsleiter Alexander Huckfeldt die Teilnehmer des Seniorennachmittags über deren Handhabung. In Kurzform heißt das: Aufbewahrung in der Kühlschranktür, Aufkleber an diesen und der Wohnungseingangstür anbringen, Notfallblatt sorgfältig ausfüllen und immer aktuell halten und für jede Person ein eigenes Infoblatt verwenden.

Die Notfalldose ist aber nicht nur für Senioren gedacht, sondern auch für z. B. allein lebende oder pflegebedürftige Mitbürger. An folgenden Stellen kann sie abgeholt werden: im Landratsamt und bei der Fachstelle für pflegende Angehörige, in der Außenstelle in Friedberg in der Konradinstraße 4, in den Rathäusern, beim Roten Kreuz und in den Pflegeheimen. (FA)

