vor 40 Min.

Wirtsleute suchen gute Nachbarschaft

Im Neubaugebiet an der St.-Anna-Straße sollen in direkter Nachbarschaft zum Landgasthof Aumiller wieder die alten Baugrenzen gelten.

Am Neubaugebiet an der St.-Anna-Straße in Merching wollen die Betreiber des Landgasthofes Aumiller die Baugrenzen anpassen lassen

Von Christina Riedmann-Pooch

Wieder einmal musste ein Teilbereich des Bebauungsplans von 1969 an der Kirchfeldstraße im Merchinger Gemeinderat überholt werden, da er in seinen Richtlinien veraltet und nicht mehr zeitgemäß war. Diesmal betraf die Änderung ausschließlich das Schulgelände, für das ja langfristig eine Erweiterung im Raum steht und nach modernen Richtlinien gebaut werden soll.

Im Zusammenhang mit dem Wohngebiet an der St.-Anna-Straße war der Bebauungsplan wie berichtet schon für die Neubauten und das bestehende Wohngebiet angepasst worden.

Eine weitere Änderung im selben Bebauungsplan, die einen Teil des Neubaugebiets an der St.-Anna-Straße betrifft, hatten zudem die Inhaber des Landgasthofes Aumiller beantragt, den es seit dem Jahr 2000 gibt. Da hier die Baugrenze im Moment drei Meter von der Straße entfernt liegt, wollten die Wirtsleute im Vorfeld die Lärmbelastung für Gäste und Anwohner minimieren, um im Nachhinein Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Gerade bei der Verabschiedung von Gästen könne es einmal lauter als üblich werden und auch der Biergarten habe bis 22 Uhr geöffnet. Zwar sei jede Gartenparty in der Regel lauter, aber es könne bei einem Gasthof und Hotel doch auch häufiger zu einer höheren kurzfristigen Lärmentwicklung zu ungewöhnlichen Zeiten kommen, als dies bei einem Wohnhaus üblich ist.

„Die Bauwerber haben sich ihr Grundstück in der Regel vormittags unter der Woche angeschaut, wenn es absolut ruhig ist. Gerade bei Feiern am Wochenende, ist dies natürlich nicht immer gegeben. Wir wollen mit klaren, fairen Überlegungen Unstimmigkeiten, die auch nach Jahrzehnten aufkommen könnten, aus dem Weg räumen, weil wir eine gute Nachbarschaft suchen“, betonten die Inhaber des Landgasthofs Aumiller, die hoffen, dass sich durch ihre Überlegungen möglichst keine gravierenden Verzögerungen für die Bauherren ergeben.

Um diese Lärmbelastung möglichst gering zu halten, schlugen die Inhaber vor, dass die Baugrenzen im Bereich des Gasthofs und Hotels nach den alten Richtlinien mit sechs Meter Abstand geplant werden. In der neuen Fassung waren drei Meter als Baugrenze zur Straße eingetragen. Dieser Antrag wird zeitnah noch einmal Thema im Rat werden.

Eine Ausnahme wird es hier aber in jedem Fall geben: Ein direkter Anwohner hat bereits die Bodenplatte fertig gegossen und die darf bleiben.

