Motorrad touchiert kurz vor der A8 bei Adelzhausen Pkw

Der Kradfahrer flüchtet am Montagmorgen. 3000 Euro Schaden entstehen beim Volvo.

Am Montag gegen 4.55 Uhr ereignete sich auf der Staatstraße 2338 bei Adelzhausen eine Unfallflucht. Ein Motorrad und ein schwarzer Volvo waren bei in nördlicher Richtung auf der Straße unterwegs. Kurz vor der Abfahrt auf die A8 in Richtung München überholte das Motorrad den schwarzen Volvo und touchierte ihn hierbei mit dem Lenker an der linken hinteren Fahrzeugseite.

Der Kradfahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Volvo entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der Motorradfahrer trug eine schwarze Lederjacke und einen dunklen Helm. Mehr Hinweise sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)