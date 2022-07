Aichach-Friedberg

Alexander Faith ist neuer Rettungsdienstleiter des BRK Aichach-Friedberg

Plus Der 50-Jährige löst den erkrankten Thomas Winter auf dem wichtigen Posten ab. Er ist seit 1994 beim Roten Kreuz und hat auch schwierige Phasen hinter sich.

Von Ute Krogull

Alexander Faith hat zwei Eigenschaften, die bei seiner Aufgabe nicht schaden können. Er kann zupacken und hat eine gute Kondition: Der 50-Jährige hat den Schwarzen Gürtel, außerdem radelt er gerne. Sein Ziel: Einmal in der Woche von seinem Wohnort Krumbach zu seinem Arbeitsort Friedberg. Als Leiter Rettungsdienst in der Zentrale des Roten Kreuzes Aichach-Friedberg am Chippenham-Ring hat er die Nachfolge von Thomas Winter angetreten, der aus gesundheitlichen Gründen in Ruhestand ging. Faith bringt viel Erfahrung für den herausfordernden Job mit. Er ist seit 1994 in verschiedenen Positionen beim BRK tätig und hat auch schwierige Phasen hinter sich.

