Aichach-Friedberg

07:00 Uhr

Die Tafeln im Wittelsbacher Land stehen unter Druck

Plus Nicht nur die Waren werden knapp. Auch die Ehrenamtlichen sind am Rand ihrer Kräfte. Auch jüngere Kräfte sind jetzt gefordert.

Von Eva Weizenegger

Die Meldung ging im Sommer nahezu unter: "Jeder sechste Mensch in Deutschland lebt in Armut." Laut Paritätischem Armutsbericht 2022 stieg die Armutsquote im vergangenen Jahr auf 16,6 Prozent an. Das sind Zahlen, die alarmieren. Auch im Wittelsbacher Land verzeichnen die Tafeln immer höheren Zulauf. Das bringt die Helferinnen und Helfer an den Rand ihrer Belastbarkeit.

