Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Läuft in Aichach-Friedberg alles gut im Kampf gegen Corona, Herr Metzger?

Plus OB Weber und Landrat Sailer aus Stadt und Kreis Augsburg kritisierten die Staatsregierung deutlich. Wie der Aichach-Friedberger Landrat die Corona-Situation sieht.

Von Ute Krogull

Oberbürgermeisterin Eva Weber und Landrat Martin Sailer haben Kritik an der Corona-Politik der Bayerischen Staatsregierung geübt. Sie nicht, obwohl die Region oft gemeinsam spricht. Ist also aus Ihrer Sicht alles in Ordnung?



Klaus Metzger: Ich habe Mängel schon im Frühjahr 2020 und folgend angesprochen. Die Verbesserungsoptionen, die es fraglos gab und gibt, wurden und werden intern besprochen und an die übergeordneten Stellen weitergegeben. Auch unser Landratsamt wird oft spät informiert, und die Verordnungen hätten eigentlich schon umgesetzt sein sollen, als sie bei uns eingingen. Dazu kamen Vorschriften, die für Bürgerinnen und Bürger kaum verstehbar und oft, mit Verlaub, wenig an der Realität vor Ort ausgerichtet waren. Trotzdem musste das alles von der Verwaltung umgesetzt und den Menschen erklärt werden. Herkulesaufgaben, die es zusätzlich zu bewältigen gilt.

