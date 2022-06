Prillwitz-Schwestern räumen 3000 Euro beim Deutschen Jugendpreis ab

Plus Leonie und Zoë Prillwitz aus Friedberg können mit ihrem Projekt "Stop! Mikroplastik" die Jury des deutschen Kinder- und Jugendpreises überzeugen.

"Es war wunderschön", strahlt Leonie über beide Ohren. Die 18-Jährige und ihre 15-jährige Schwester Zoë haben den zweiten Platz beim deutschen Kinder- und Jugendpreis belegt, der im Europapark Rust verliehen wurde. Die beiden jungen Friedbergerinnen sind überglücklich über die Teilnahme und die "lobende Erwähnung", die mit 3000 Euro belohnt wurde. Mit ihrem Projekt "Stopp! Mikroplastik" wollen die Schwestern einen Beitrag zum Erhalt von sauberen Wasser leisten. Bereits seit vier Jahren tüfteln sie an einem Prototyp, der Mikroplastik aus dem Wasser filtert.