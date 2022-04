Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Wo leben wie viele ukrainische Flüchtlinge in Aichach-Friedberg?

1000 Geflüchtete aus der Ukraine kamen bislang in Aichach-Friedberg an. Sehr viele sind Frauen, Kinder und Jugendliche.

Plus 1000 Menschen aus der Ukraine sind angekommen. Die meisten sind in Friedberg untergebracht, in Adelzhausen keine. Eine Grafik schafft den Überblick.

Von Ute Krogull

Deutschland zählt mittlerweile 300.000 Flüchtlinge aus der Ukraine - zumindest offiziell. Die Zahl bezieht sich nur auf diejenigen, die sich registrieren haben lassen. 1000 Ukrainerinnen und Ukrainer hat allein der Landkreis Aichach-Friedberg aufgenommen. Fast 360 von ihnen wohnen in Friedberg. Das Landratsamt hat in einer landkreisweiten Grafik aufgeschlüsselt, wo viele Geflüchtete einquartiert sind.

Themen folgen