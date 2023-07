Videoentscheid und knappe Rennen beim Aichacher Stadtlauf

Plus 200 Sportler und ihre Fans feiern beim 38. Aichacher Stadtlauf ein mitreißendes Fest – und spannende Momente: Zwischen zwei Läuferinnen gibt es einen Videoentscheid.

Überall lächelnde Gesichter. Die Sportlerinnen und Sportler verschwitzt, viele jubelnde Lauffans: Die Atmosphäre war gelöst am vergangenen Freitagabend beim 38. Stadtlauf des LC Aichach. Wobei es sportlich durchaus spannend wurde, gerade bei den Frauen. Die vier Runden führende Lokalmatadorin Sarah Leonhardt schien auf den letzten Metern schon geschlagen, als sie eine Attacke von Joanna Heinz (MTV Pfaffenhofen) nicht abwehren konnte.

Doch auf den letzten Metern packte die Langstreckenspezialistin einen Schlussspurt aus und fing die Pfaffenhofenerin noch ab. Oder doch nicht? Das Zeitnehmerteam der TG Viktoria Augsburg prüfte intensiv das Einlauf-Video und verglich es mit den gemessenen Resultaten. Das Resultat war eindeutig: Leonhardt lag deutlich vorn, auch wenn die Nettozeit für beide 25:06 Minuten lautete. Dritte wurde die Aindlingerin Elisabeth Gamperl in 25:12 Minuten. Gamperl war das Rennen relativ ruhig angegangen, steigerte sich aber von Runde zu Runde und überholte beim vorletzten Umlauf Laura Steinherr (Vierte in 25:29).