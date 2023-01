Nach Diskobesuch in Baindlkirch: Junge Männer vermissen Jacken

Um 4 Uhr verlassen zwei junge Männer eine Diskothek in Baindlkirch. Als sie ihre Jacken von der Garderobe holen wollen, gibt es eine böse Überraschung.

Am Ende ihres Discobesuchs erlebten zwei Männer eine böse Überraschung. Wie erst jetzt gemeldet waren die jungen Männer am 25. Dezember in einer Diskothek in Baindlkirch unterwegs. Gegen 23 Uhr gaben die beiden ihre Jacken an der Garderobe ab.

Als sie gegen 4 Uhr die Diskothek verlassen wollten, waren die Jacken nicht mehr da. Im fraglichen Zeitraum wurden die Jacken laut Polizei von einem unbekannten Täter entwendet. Der Wert der beiden Jacken wird auf 280 Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 zu melden. (AZ)