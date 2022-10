Baindlkirch

Siegfried Weidinger will mit dem Mops-Mobil ans Nordkap

Vom 14. Mai 2023 (Muttertag) an will Siegfried Weidinger vier Monate lang auf Reise gehen. Das Ziel, das er mit seiner Ape erreichen will: Das Nordkap.

Plus Der 72-Jährige fährt mit seiner motorisierten Rikscha mit sieben PS zum nördlichsten Punkt Europas. Warum Moppi diesmal nicht mitreisen kann.

Lachend winkt Siegfried Weidinger einem Mann auf der Straße. Wie so oft hat ihn ein Passant erkannt und hebt die Hand zum Gruß. "So geht es mir sehr oft", sagt der 72-Jährige, der zwar in Berlin geboren ist, aber schon als Baby mit drei Monaten nach Bayern kam. Wildfremde Menschen würden ihm zuwinken, das Victory-Zeichen machen oder eine Riesenfreude daran haben, sein Mops-Mobil zu bewundern. Das ist nämlich in aller Munde, seit Weidinger 2020 mit seinem Mops Moppi einmal rund um Deutschland gefahren ist. Als Gefährt dafür diente ihm seine Ape, ein dreirädriges Rollermobil, das er "mopsgerecht" umgebaut hatte.

