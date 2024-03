ÖPNV-Umfrage in Haberskirch: Das wünschen sich die Bürger

Am meisten nutzen Schüler und Berufstätige die Busverbindungen nach Friedberg. Nicht alle Haltestellen schneiden bei der Umfrage gut ab.

Schon länger geplant war eine Umfrage in Haberskirch zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Diese wurde von April bis Mai 2023 durchgeführt und ist eine Maßnahme aus dem Ortsentwicklungskonzept (OEK). Der Fragebogen wurde vom OEK-Team in Abstimmung mit ÖPNV-Beauftragten Manfred Schnell und der Verwaltung erstellt.

ÖPNV-Nutzer wollen mehr Verlässlichkeit

Teilgenommen haben an der Umfrage insgesamt 62 Personen, davon 21 Nutzer und 41 Nichtnutzer des ÖPNV. Die Altersspanne reichte hierbei von Teilnehmern unter 20 Jahren bis hin zu über 80-Jährigen.

Auffallend war, dass vor allem die Nutzer des ÖPNV den Altersgruppen "jünger als 20" und "zwischen 50 und 60 Jahre" angehörten, wohingegen die Nichtnutzer ausschließlich aus den Altersklassen ab 30 stammten, stellte Nils vom Wege vom Bauamt die Ergebnisse der Umfrage in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Klimaschutz vor. Die größte Beteiligung kam dabei aus Haberskirch-Ort. Die häufigste Nutzung des ÖPNV erfolgt unter der Woche und hier beim Großteil der Befragten täglich, um zur Schule, zur Arbeit oder zu Freizeitaktivitäten zu gelangen.

Eine Umfrage zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gab es im Friedberger Ortsteil Haberskirch. Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

Als ein Ergebnis wurde beispielsweise festgestellt, dass die Nichtnutzer sich vor allem häufigere Fahrten und eine geringere Entfernung zur Haltestelle wünschen würden, um den ÖPNV eher zu nutzen. Diejenigen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, wünschen sich vor allem häufigere Fahrten und eine höhere Verlässlichkeit der Abfahrtszeiten. Für die Verbesserungswünsche wäre jedoch eine komplette Umplanung der Buslinien notwendig, da mit dem aktuellen Fahrplan aus Zeitgründen überwiegend nur die bestehenden Haltestellen in Haberskirch-West angefahren werden können. Die Zuständigkeit für eine entsprechende Änderung des Liniennetzes liegt beim AVV.

Zu wenig Sitzplätze an einer Haltestelle in Haberskirch

Neben Fragen nach den Haltestellen oder Informationen, die an Haltestellen benötigt werden, konnten Nutzer und Nichtnutzer sich dazu äußern, ob sie an Carsharing interessiert sind. In beiden Gruppen antwortete die überwiegende Mehrheit mit Nein. Auch ist beiden Gruppen nicht bekannt, dass sie mit einer Jahreskarte mehrmals für 30 Minuten ein Fahrrad kostenlos ausleihen könnten. Heftig auseinander gehen die Bewertungen der Haltestellen bei Nutzern und Nichtnutzern des ÖPNV. So bewerten die Nutzer die Haltestelle an der Kirche in Haberskirch als sauber und gepflegt. Die Mehrheit der Nichtnutzer sieht das aber überhaupt nicht so. Einig sind sich beide Gruppen hingegen bei der Haltestelle an der Abzweigung Stätzling. Hier sind beide Gruppen nicht zufrieden mit der Anzahl von Sitzplätzen an der Haltestelle.

Die Verwaltung leitete die Ergebnisse der ÖPNV-Umfrage an den AVV und an den Landkreis weiter. Der AVV wurde um einen Gesprächstermin zur Erörterung der Wünsche der Haberskircher Bevölkerung gebeten.