Das Millionenprojekt Freibadsanierung schreitet in Dasing voran

Plus In großem Rahmen wird derzeit das Freibad in Dasing saniert. Die Arbeiten kosten die Gemeinde rund eine Million Euro. Ganz fertig wird man dieses Jahr nicht.

Von Bianca Dimarsico

Man sieht dem Dasinger Schwimmbad das Saisonende an – und die Baustelle. Im Kinderbecken fehlt das Wasser, ein Baucontainer verwahrt die letzten Reste der alten Umkleiden und auf der anderen Seite der Anlage lassen Bohrgeräusche die Sanierung des Schwimmerbeckens erahnen. 2017 wurde bereits der Kinderbereich erneuert. Dem folgen bis Anfang 2024 die Erwachsenenbecken. Das sind nicht die einzigen Neuerungen im Freibad.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

