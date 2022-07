Rettungshubschrauber fliegt 23-Jährigen nach Motorradunfall in die Klinik

Der Verkehrsunfall ereignet sich auf der Verbindungsstraße von Hohleneich nach Hinterholz.

Ein 23-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 21.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Ortsverbindungsstraße von Hohleneich in Richtung Hinterholz. In einer leichten Linkskurve kam er laut Polizei aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab.

Motorradfahrer springt ab, bevor das Fahrzeug an einen Baum prallt

Der 23-Jährige konnte noch von seinem Krad abspringen, welches anschließend gegen einen Baum prallte. Durch den Sturz zog sich der Zweiradfahrer jedoch Verletzungen im Halswirbelbereich zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen werden. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.