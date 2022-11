Derching

vor 16 Min.

Innenentwicklungskonzept Derching: Diese Projekte könnten umgesetzt werden

Es gibt viele Ideen für die Gestaltung von Derching. In einer Planungswerkstatt im November werden Bürgerinnen und Bürger zum Ausdruck bringen dürfen, was ihnen besonders wichtig ist.

Plus Für Derching gibt es ein neues Innenentwicklungskonzept. Welche Projekte umgesetzt werden, wird auch in einer öffentlichen Planungswerkstatt diskutiert.

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape

In fünf Bereiche hat der Planungs- und Gestaltungsausschuss die potenziellen Änderungen in Derching unterteilt. Ortsbild und Siedlungsentwicklung, Grünes und Natur, Infrastruktur und Gemeinschaftseinrichtungen, Verkehr sowie Zusammenleben. Noch gibt es einen großen Themenpool mit neuen Gestaltungsansätzen. Was davon die Stadt Friedberg letztlich umsetzt, wird in den kommenden Monaten entschieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen