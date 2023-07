Eresried-Steindorf

vor 33 Min.

Im kleinen Eresried gibt es jetzt einen Biergarten

Plus Auf dem Weckerhof in Eresried haben „die Leimis“ eine Gastronomie mit Laden für Südtiroler Spezialitäten eröffnet.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Wer regelmäßig auf den Meringer Wochenmarkt geht, dem sind „die Leimis“ schon ein Begriff. Dort bietet Manfred Leimgruber jeden Freitag an seinem Stand Südtiroler Spezialitäten. Geräucherten Speck, Kaminwurzen oder Schlutzkrapfen sowie Weine, Grappas und Liköre kann man künftig auch in Eresried kaufen oder gleich vor Ort genießen. Denn Manfred und Sabine Leimgruber haben im Weckerhof eine neue Gastronomie eröffnet, die von Freitag bis Sonntag für ihre Gäste da ist.

„Wir haben hier den perfekten Ort für uns gefunden, an dem wir unsere Südtiroler Produkte in einem Laden, in unserer Gaststätte und dem Biergarten zum Verzehr anbieten“, schwärmt Manfred Leimgruber. Am Eresrieder Ortsrand Richtung Steinbach, umgeben von Wiesen und Feldern, fällt als erstes der gemütlich eingerichtete Biergarten auf. Almdudler-Liegestühle, bepflanzte Palletten, eine Holzlaube mit Blümchenkissen und die lange Stapelholztheke verbreiten Alpenflair.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen