Alkohol am Steuer: 71-Jähriger übernachtet im Auto

Weil die Polizei die Weiterfahrt verbietet, schläft ein Mann in Eurasburg im Fahrzeug. Am nächsten Morgen wird der 71-Jährige erneut von den Beamten überprüft.

In Hergertswiesen fiel Passanten am Dienstagabend ein Mann auf, der in seinem Pkw saß und Alkohol konsumierte. Bei der Kontrolle des 71-Jährigen stellte die Polizei deutlichen Alkoholgeruch fest und verbot ihm deshalb die Weiterfahrt. Ein Fahrtnachweis unter dem Einfluss von Alkohol war laut Polizei jedoch nicht gegeben.

Polizei überprüft nach Übernachtung noch einmal die Fahrtüchtigkeit

Die Beamten gestatteten dem Mann, in seinem Auto zu nächtigen und die Fahrt am nächsten Tag im nüchternen Zustand fortzusetzen. Die Fahrtüchtigkeit des 71-Jährigen wurde von einer Streife der PI Friedberg am nächsten Vormittag vor Ort nochmals überprüft. (AZ)