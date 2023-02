Eurasburg

vor 18 Min.

Anwohner haben Sorge wegen neuer Wohnanlage in Eurasburg

Anwohner und Eigentümer des angrenzenden Grundstückes (rechts im Bild) befürchten, dass durch Bauarbeiten an der Hauptstraße die bestehende Buchenbepflanzung in Mitleidenschaft gezogen wird und dadurch der natürliche Sichtschutz wegfallen könnte.

Plus Der Gemeinderat entscheidet über Bauvorhaben in Eurasburg und beschließt eine Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Windenergieflächen.

Von Ines Schmitt Artikel anhören Shape

Eine Wohnanlage soll an der Hauptstraße in Eurasburg entstehen. Nachdem aufgrund der Veränderung der Tiefgarageneinfahrt und der damit verbundenen Brandschutzauflagen eine Änderung fällig wird, diskutierte darüber noch einmal der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen