Eurasburg

23.04.2023

Der Familientag übertrifft alle Erwartungen

Egal ob Jojo, Jonglage oder Einrad: Ausprobieren und Spaß haben war am Family Day am Stand des SC Eurasburg angesagt.

Plus Der Family Day findet in Eurasburg zum ersten Mal statt. Der Andrang ist groß. Nicht nur für Familien ist der Tag ein Gewinn.

Von Ines Schmitt

„Mit so einem großen Andrang habe ich gar nicht gerechnet, aber das ist wirklich klasse!“ freut sich Nadine Diamilla. Schließlich war sie es, die den ersten Familientag in Eurasburg ins Leben gerufen hat. Der Familientag brachte nicht nur die Familien einander näher, sondern sorgte für ein großes Plus beim Zusammenhalt der ganzen Dorfgemeinschaft bei Jung und Alt. Auch für die Vereine war es eine willkommene Gelegenheit, sich zu präsentieren und mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Sogar neue Mitglieder konnten die Feuerwehr und der Schützenverein gewinnen. Wird es 2024 eine Neuauflage geben?

Der eigentliche Anlass für die Veranstaltung war der Kinderflohmarkt in der Mehrzweckhalle. Da ihr der Flohmarkt allein aber zu wenig attraktiv war, musste ein Rahmenprogramm her. Bei den angefragten Vereinen lief sie damit offene Türen ein. Gerne wollte man mithelfen und für ein abwechslungsreiches Programm sorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

