Diese Feuerwehr hat den höchsten Frauenanteil im Landkreis

Ein Viertel der Aktiven im Gemeindegebiet Eurasburg ist weiblich. Unter den Jugendlichen sind es sogar noch mehr.

Die Feuerwehr ist keine Männerdomäne - das ist längst in allen Feuerwehren bekannt, der Frauenanteil in den Bayerischen Feuerwehren steigt seit Jahren kontinuierlich. Bei den Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Eurasburg ist der Anteil weiblicher Aktiver nun sogar auf über 25 Prozent gestiegen. Das zeigen die jüngsten Statistiken der Kreisbrandinspektion Aichach Friedberg.

Damit steht die Eurasburger Feuerwehr laut einer Pressemitteilung landkreisweit an der Spitze, gefolgt von den Feuerwehren aus Rehling (21,54 Prozent) und Baar (17,14 Prozent). Sie alle liegen beim Thema Frauenanteil übrigens auch deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt: Dem Landesfeuerwehrverband zufolge sind im Freistaat rund 34.000 der 331.000 Feuerwehrler weiblich - ein Anteil von 10,27 Prozent. In den Eurasburger Gemeindefeuerwehren, Eurasburg und Freienried, liegt der Anteil jetzt bei 25,4 Prozent.

Unter den 63 Aktiven im Gemeindegebiet sind 16 Frauen, darunter eine Gruppenführerin und drei Atemschutzgeräteträgerinnen. Und auch für den Nachwuchs ist gesorgt: In den beiden Eurasburger Jugendfeuerwehren sind von 20 Jugendlichen acht Mädchen.