Endlich wieder Sportlerball in Eurasburg

Fünf Jahre machte der Sportlerball in Eurasburg Pause. Am Faschingssamstag wird getanzt und gefeiert.

Wenn sich am Samstag, 18. Februar, in der Gaststätte 1818 in Eurasburg die Türen zum Faschingsball öffnen, dann hat das Organisationsteam vom SC Eurasburg viel Arbeit geleistet. Bereits im Herbst 2022 trafen sich Vertreter aus allen Abteilungen des Sportklubs zu ersten Sitzungen. „Wir wollen etwas für den Verein und die Dorfgemeinschaft tun“, so die Beweggründe für den Sportlerball.

Bestes Kostüm des Abends wird prämiert

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein geselliger Abend mit abwechslungsreichen Darbietungen. Musikalisch wird DJ Jules für die entsprechende Faschingsstimmung sorgen und schwungvoll durch den Abend führen. Als ein erstes Highlight des bunten Faschingstreibens präsentiert sich gegen 21 Uhr der Faschings- und Freizeitclub Augsburg mit einem Auftritt der Garde und einem Männerballett dem Publikum.

Zwischen Polonaise, Stimmungsmusik und aktuellen Hits wird zu späterer Stunde eine Kostümprämierung stattfinden. Die dafür extra aufgestellte Publikumsjury trifft aus den Bewerbergruppen Männer/Frauen/Gruppen eine Vorauswahl mit den besten fünf Kandidaten. Das letzte Wort bei der Prämierung "Bestes Kostüm des Abends" hat aber schlussendlich per Applausbarometer das Publikum.

Damit auch für das leibliche Wohl gesorgt wird, können die Faschingsgäste aus mehreren Hauptgerichten auswählen und sich mit Schnitzelsemmeln und Wraps verköstigen. Für eine Mitternachts-Gulaschsuppe wird vom Team der Gastwirtschaft 1818 im Sportpark ebenfalls gesorgt. Und für alle, die den Besuch des Faschingsballs per Foto festhalten möchten, wird im Foyer eine Fotobox bereitstehen.

Termin Der Sportlerball findet am 18. Februar im 1818, der Gastwirtschaft im Sportpark Eurasburg statt. Beginn ist um 18.18 Uhr. Karten können im Vorverkauf im Sportpark erworben werden.