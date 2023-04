Eurasburg kommt beim Familyday in Mehrzweckhalle und Schule zusammen

Am kommenden Wochenende organisieren Vereine und Einrichtungen ein buntes Programm für die ganze Gemeinde. Für eine Attraktion sind noch Restplätze frei.

Am Samstag, 22. April findet in Eurasburg ein Familyday statt. Von 10 bis 14 Uhr sollen Jung und Alt zusammenkommen, um so das Miteinander in der Gemeinde zu fördern. Eine solche Veranstaltung hat es in Eurasburg bislang nicht gegeben. Aber wenn sie gut ankommt, wird es sicher eine Fortsetzung geben, an der sich dann gerne weitere Vereine und Gruppen beteiligen sollen.

Initiiert wurde der Familiyday von Nadine Diamilla. "Da der allgemeine Flohmarkt im vergangenen November so ein großer Erfolg gewesen ist, wurde ich angesprochen, ob ich nicht einmal einen Kinderflohmarkt organisieren könnte", beschreibt sie ihre Beweggründe für die Veranstaltung. Im Kinderhaus war bereits ein Frühjahrs-Flohmarkt in Planung und so fand Diamilla beim Elternbeirat sofort Unterstützung für ihr Vorhaben. "Ich wollte mich aber mit einem reinen Kinderflohmarkt nicht zufriedengeben und wurde deshalb bei einigen ortsansässigen Vereinen und Gemeinschaften vorstellig, um nach einer möglichen Beteiligung an einer größeren Veranstaltung zu fragen", erzählt sie.

Vom Flohmarkt bis zur Hüpfburg: Das ist am Familyday in Eurasburg geboten

Die Idee fand bei allen Angefragten sofort einen sehr guten Anklang und so kann den Besuchern nun ein vielfältiges Programm für die ganze Familie angeboten werden. Folgende Attraktionen sind geplant:

Kinderflohmarkt – organisiert vom Kinderhaus Eurasburg

– organisiert vom Kinderhaus Basteltisch – Team des Ferienprogramms

Schussradar – Fußballabteilung des SCE

Glitzertattoo – Theaterverein Eurasburg

Hüpfburg und Löschstraße – Feuerwehr Eurasburg

Spiel und Spaß – Turn- und Volleyballabteilung des SCE

Schießstand (ab 12 Jahren) – Schützenverein Eurasburg

Restplätze für den Flohmarkt in Eurasburg können noch reserviert werden

Für Leckereien vom Grill die Stockschützen und das Team der Gaststätte 1818 hält Eis bereit. Die Veranstalter hoffen auf trockenes Wetter, denn neben dem Kinderflohmarkt in der Mehrzweckhalle, finden die meisten Angebote im Freien auf dem Parkplatz in der Schulstraße und dem Pausenhof der Grundschule statt. Einige Restplätze für den Flohmarkt sind noch vorhanden und können bei Jenny Kretschmann unter 0152/22600742 reserviert werden.

Der Familyday ist für die Beteiligten Gruppen eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren und Werbung für den Verein und das jeweilige Angebot zu machen. Nicht nur Neubürger sollen dadurch angesprochen werden. Vielmehr wollen wir alle Einwohner in der Gemeinde auf das vielfältige Freizeitangebot in Eurasburg mit seinen Ortsteilen aufmerksam machen. "Es ist wichtig, etwas für den Zusammenhalt der Bewohner zu tun und für eine lebendige Dorfgemeinschaft zu sorgen", wünscht sich Nadine Diamilla.