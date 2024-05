Eurasburg trauert um Ronald Höck

Plus Der beliebte Gemeinderat und langjährige Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr ist nach langer, schwerer Krankheit gestorben.

Nach langer, schwerer Krankheit starb am Sonntag, 21. April, der geschätzte und beliebte Gemeinderat Ronald Höck im Alter von 67 Jahren. Die Gemeinde Eurasburg würdigt seine Verdienste. Ungeachtet seines erkennbar schlechten Gesundheitszustandes habe Ronni, wie er meist nur genannt wurde, seine Aufgabe als Gemeinderat bis kurz vor seinem Tod zuverlässig und pflichtbewusst wahr genommen.

Sein Tod löste bei allen Gemeinderatsmitgliedern tiefe Trauer und Betroffenheit aus. Höck war zunächst von 2002 bis 2014 Mitglied im Gemeinderat Eurasburg. Nach einer selbst gewählten Pause wurde er im Jahre 2020 mit einem beeindruckenden Wahlergebnis auf der CSU-Liste erneut gewählt. In seiner Funktion als Breitbandpate, die er mit fundiertem Fachwissen und hohem Einsatz ausübte, war er für die Gemeinde eine unentbehrliche Hilfe für den Breitbandausbau und den Weg zum schnellen Internet.