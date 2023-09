Eurasburg

vor 36 Min.

Eurasburger wollen keinen weiteren "Hunde-kack-Weg"

Plus Planungen für das Baugebiet Oberfeld stößt auf Kritik der Anwohner. Wie der Gemeinderat auf die Einwendungen der Bürger reagiert.

Von Ines Schmitt Artikel anhören Shape

Ein im Bebauungsplan geplanter Kiesweg am Nordrand des Baugebietes Oberfeld sorgte für einigen Widerstand unter den Anwohnern des Baugebietes. Sie haben Zweifel an der generellen Notwendigkeit und sprechen sich gegen die zusätzlich geplante Ausstattung mit verschiedenen Spielgeräten aus.

In einem Brief an den Gemeinderat schlugen die Anwohner vor, statt des geplanten Weges eine Streuobstwiese anzulegen den Wildbestandes an Bäumen und Sträuchern zu erhalten. Auch seien im bestehenden Grünstreifen zahlreiche Tierarten beheimatet. Zusätzlich sei es schwierig, bei der Ausdehnung des Spielplatzes über die große Fläche die Kinder zu beaufsichtigen. Nicht zuletzt könnte der Weg am Feldrand sehr einladend für Gassigänger sein, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht aufräumten. "Wir möchten zum Schutz unserer spielenden Kinder keinen weiteren Hunde-Kack-Weg in Eurasburg", war die einhellige Meinung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen