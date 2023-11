Jubiläums-Budenzauber in Eurasburg

Zum 30. Mal laden die Vereine zu einem adventlichen Treffen auf den Dorfplatz ein. Auf die Gäste wartet eine Überraschung.

Wenn am Samstag, 2. Dezember, auf dem Eurasburger Dorfplatz der Duft von Glühwein, Kinderpunsch und leckeren Sachen vom Grill wahrzunehmen ist, dann steigt der traditionelle Christkindlmarkt. Zum 30. Mal findet dieser statt, was selbstverständlich entsprechend gewürdigt werden wird. Neu ist zum Beispiel, dass der Markt erstmals an einem Samstag geöffnet hat.

Das Christkindlmarkt-Team, bestehend aus Vertretern vom Kinderhaus, der Ministranten aus Freienried und Eurasburg, der Feuerwehr, des Bund Naturschutz und des Gartenbauvereins hat dafür wieder allerhand Vorbereitungsarbeit geleistet. Die Eurasburger und ihre Gäste werden zur Eröffnung um 15 Uhr mit einer Einlage der Kinder vom Kinderhaus begrüßt. Die Bläsergruppe stimmt die Besucher im Anschluss mit weihnachtlicher Musik auf den Advent ein. Dazu gibt es Glühwein, Punsch, Kaffee, Kuchen und kräftigen Speisen vom Grill. Da der Christkindlmarkt bereits zum 30. Mal stattfindet, werden als besonderes Highlight am Glühwein- und Punschstand ab 18 Uhr für genau 30 Minuten alle Getränke zum halben Preis ausgeschenkt.

Der Nikolaus hat seinen Besuch in Eurasburg angekündigt

Der Nikolaus hat seinen Besuch ebenfalls angekündigt und überreicht allen Kindern ein süßes Geschenk. Für die kleinen und jüngeren Besucher gibt es außerdem (bei gutem Wetter) die Möglichkeit, in der Engelspost einen Wunschzettel an das Christkind zu schreiben oder ein Bild zu malen.

Beim Streifzug durch die kleine Hüttenwelt mit ihren allesamt in Eigeninitiative der Beteiligten entstandenen Waren können neben rustikalen Holzsternen und Holzfiguren wieder viele schöne Adventskränze und Adventsgestecke für den privaten Weihnachtsschmuck erworben werden. Gegen 17 Uhr erwartet die Besucher anlässlich des Jubiläums noch eine besondere Überraschung und um 21 Uhr schließt der Markt seine Pforten.