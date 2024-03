Premiere in Eurasburg mit dem Stück "Bodschamperlspuk"

Der Theaterverein Eurasburg entführt sein Publikum auf den Dusterhof und sorgt mit der Komödie für viele Lacher.

Drei Monate intensiver Probenarbeit haben sich sichtlich gelohnt, denn das Premierenpublikum war von der Aufführung des Theatervereins hellauf begeistert. Der "Bodschamperlspuk", ein Dreiakter von Ralph Wallner, bringt die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den seit vielen Jahren verlassenen Dusterhof.

Pünktlich zur Rauhnacht treffen sich dort Giggi (Michaela Knoth) und ihre Freundin Mina (Sabrina Osterried). Der Legende nach erfüllen sich nämlich dringende Wünsche, die in einer Rauhnacht bei Vollmond aufgeschrieben und in einem magischen Gefäß deponiert werden. Da sich nichts Besseres findet, entscheiden sich die beiden für einen Nachttopf, das Bodschamperl. Gleichzeitig tauchen auf dem unheimlichen Dusterhof allerdings mit dem Abstauber-Bartl (Tobias Metzger) und dem Langfinger Jockl (Thomas Frank) zwei Landstreicher auf, die die Szene gehörig durcheinander bringen. Und als der Malz-Beppo (Konrad Lachner) auf den Hof kommt, wird das Publikum Zeuge von ihrem fragwürdigen Können.

Beim zweiten Akt wird es in Eurasburg turbulent

Geht es im ersten Akt auf der Bühne eher ruhig ist, wird es dann im zweiten Akt sehr turbulent. Wer hätte denn auch ahnen können, welche Auswirkungen eine g‘scheite Prise Schnupftabak auf den Brauknecht Tschacko (Mathias Grandl) und die Lehrerin Adelheid Amsel (Lidwina Hartmann) haben kann? Das Publikum war begeistert und zeigte dies immer wieder mit lautem Lachen und viel Szenenapplaus.

Was allerdings die Sonnhoferin (Finni Göschl) mit dem bunten Treiben auf dem Dusterhof zu tun hat und ob die Wünsche von Giggi und Mina in Erfüllung gehen, sollte man sich bei einer der nächsten Vorstellungen im Sportpark Eurasburg unbedingt anschauen.

Der Malz-Beppo (Konrad Lachner), der Abstauber-Bartl (Tobias Metzger) und der Langfinger-Jockl (Thomas Frank) können sich nicht erklären, was mit Giggi (Michaela Knoth) und Mina (Sabrina Osterried) passiert ist. Spukt es auf dem Dusterhof? Foto: Ines Schmitt

Kartenvorverkauf beim Theaterverein Eurasburg

Nach 40 Jahren gab Anton Metzger im vergangenen Jahr sein Amt als Vorsitzender des Theatervereins Eurasburg an den neu gewählten Konrad Lachner ab. Dieser musste sich nun in seinem Amt behaupten, was ihm aber hervorragend gelang. Nicht zuletzt, weil ihm eine starke Gemeinschaft zur Seite steht. Unterstützt von Paul Reithmeir (Technik), Sepp Metzger und Team (Bühnenbau), Maria Lachner (Abendkasse) und Evelyn Müller (Kartenverkauf) ist es wieder einmal gelungen, ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen, was das Publikum begeistert, und für einen sehr unterhaltsamen Abend sorgt.

Eintrittskarten für die beiden Aufführungen im Sportpark Eurasburg am kommenden Wochenende, 22. und 23. März, können telefonisch unter 08202/2243 und per E-Mail unter kartenvorverkauf@theaterverein-eurasburg reserviert werden. Einlass jeweils 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Für die Bewirtung sorgt das Team der Gaststätte 1818.