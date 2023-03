Eurasburg

Unterhaltsames Spiel mit vertauschten Rollen

Plus Der Theaterverein Eurasburg begeistert sein Publikum mit einem lustigen Dreiakter "Der Landgendarm" von Andrea Döring.

Nach drei Jahren Spielpause durften sich die Eurasburger und ihre Gäste nun wieder über einen vergnüglichen Theaterabend freuen. "Die haben super gespielt" hörte man nicht nur einmal vom begeisterten Premierenpublikum in der Mehrzweckhalle in Eurasburg. Zur Aufführung kam mit "Der Landgendarm" ein lustiger Dreiakter von Andrea Döring.

Georg Haferstein (Thomas Frank) wird in ein kleines Dorf versetzt, in dem ihn aber keiner haben möchte. Musste doch dafür extra das Vereinsheim geräumt und eine Polizeistation eingerichtet werden. Mit allerlei Tricks versuchen die Dorfbewohner, den Gendarm wieder loszuwerden. Die heiratswillige Rosa (Sabrina Osterried) fällt ihm auf die Nerven und die beiden Bauersfrauen (Lidwina Hartmann und Finni Göschl) bringen ihn bei der Vermisstenmeldung ihrer Männer (Eugen Glück und Tobias Metzger) an den Rand der Verzweiflung. Und auch ein betrunkener Wilderer (Konrad Lachner) trägt nicht gerade zu einem beschaulichen Landleben bei. Als dann auch noch Georgs Verlobte (Michaela Knoth) unverhofft auftaucht, ist das Chaos der vertauschten Rollen komplett.

