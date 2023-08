Eurasburg

vor 31 Min.

Zefix! Schon wieder fährt einer zu schnell

Plus In Eurasburg ernten Temposünder eine strenge Ermahnung auf Bayerisch. Der Gemeinderat will auch in den Ortsteilen auf diese Weise dafür sorgen, dass Verkehrsregeln eingehalten werden.

Von Ines Schmitt

Für einen erstaunten Gesichtsausdruck wird neben der aktuellen Geschwindigkeit das gelb blinkende "Zefix" in der Ortsmitte von Rehrosbach und Eurasburg schon bei so manchem Autofahrer gesorgt haben. Abzulesen ist es ab und zu an den beiden neu installierten Anzeigetafeln zur Tempokontrolle, die jetzt Thema im Gemeinderat waren

Erstrebenswert ist statt des Kraftausdrucks ein bayerisches "basst", denn dann liegt das Fahrtempo bei den für Ortschaften geforderten 50 Stundenkilometern. Nach Freienried sollen die Verkehrsteilnehmer nun auch in Hergertswiesen mit einer solchen bayerischen Anzeige auf ihre Geschwindigkeit und die Einhaltung der Verkehrsregeln aufmerksam gemacht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen