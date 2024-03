Mering

vor 48 Min.

Frauenpower bei der Wedding-Party im Schlosserwirt

Plus Einladungen, Dekoration und kulinarische Highlights: Dass Hochzeitsplanung Spaß machen kann, zeigten 15 Unternehmerinnen aus der Region bei ihrem Hochzeitstreff in Mering.

Von Johanna Schnitzhofer

Vom passenden Kleid über hübschen Blumenschmuck bis hin zu der perfekten Torte. Hinter einer Hochzeit steckt Planungsaufwand, der ein angehendes Brautpaar ohne die nötige Unterstützung schon mal an seine Grenzen bringen kann. In den Räumen des Hotels und Boarding House Schlosserwirt in Mering stellten 15 Unternehmerinnen aus der Region einen Abend lang alles vor, was für eine Hochzeit nötig ist. Dass Frauenpower und Teamwork dabei an erster Stelle stehen, stellten sie erfolgreich unter Beweis.

Rund 200 Interessierte nahmen an der Veranstaltung teil. "Die Idee für das Ganze hatten meine Mama und ich zusammen mit Petra Schile vom Meringer Bluemnstadl", erzählte Maria Bader-Krätschmer vom Schlosserwirt in ihrer Rede. Ursprünglich war nur ein Style Shooting zu den zwei Themen "Silbergraue Salbeihochzeit" und "Romantic is Lilantic" geplant. Die Idee, das ganze bei einer Party am Abend herzuzeigen, kam später. Und mit ihr noch weitere Unternehmerinnen, die ihr Konzept vorstellen wollten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

