Auf Demo folgt Demokratie-Bündnis: Das planen die Beteiligten für Friedberg

Beim ersten Treffen der Bündnispartner gegen Rechtsextremismus in Friedberg geht es um den Ideenaustausch. Über manches gibt es Diskussionen.

Es war ein Abend voller Emotion, Diskussion – aber auch viel Einigkeit. Bei der Auftaktveranstaltung des Demokratie-Bündnisses in Friedberg setzten sich die rund zwei Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer intensiv mit dem Thema Rechtsextremismus auseinander. Klar wurde, dass es strittige Punkte gibt – aber viel mehr Verbindendes.

Viele Vereine beim Treffen des Demokratie-Bündnisses in Friedberg dabei

Zu der Zusammenkunft im Pfarrsaal eingeladen hatten die Stadt, das Frauenforum Aichach-Friedberg sowie die Pfarrei St. Jakob. Eingeladen waren alle Organisationen und Firmen, solange sie sich zu den Grundgedanken des angedachten Bündnisses bekennen. Demokratie und Vielfalt sollen die unterschiedlichen Gruppen unter einem Dach vereinen. Wie das Bündnis aber genau ausschauen soll, das sorgte für Debatten.

Kein Wunder eigentlich, schließlich waren die vertretenen Organisationen sehr vielfältig. Da waren Vertreter der CSU genauso wie Grünen-Mitglieder. Auch verschiedene Sportvereine waren dabei, zum Beispiel der TSV Friedberg und der BC Rinnenthal. Die junge Generation war mit zwei Pfadfindergruppen vor Ort. Nicht eingefunden hatten sich Firmen und die Friedberger Schulen.

Beim ersten Treffen des Bündnisses in Friedberg ging es um einen ersten Ideenaustausch. Foto: Bill Titze



Gerade dass die Schulen nicht an dem Treffen teilnahmen, sorgte bei dem ein oder anderen für Enttäuschung. Denn nicht wenige sehen in den Bildungsstätten einen Ansatzpunkt. "Ich finde es wichtig, dass wir den Schülern die Grundprinzipien der Demokratie beibringen", erklärte Dominik Grun von der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg Friedberg (DPSG). Vor allem die Kinder müsse man schließlich erreichen. Einigkeit bestand darüber, dass es im Gegensatz dazu nicht so leicht wird, Menschen mit rechtsextremen Positionen zu erreichen.

Als Synonym für Rechtsextremisten wurde zumeist auch eine Partei in den Wortmeldungen verwendet: die Alternative für Deutschland (AfD). Viele Wortmeldungen kreisten um Vertreter, Anhängerinnen und Positionen der in Teilen rechtsextremen Partei. Eine Teilnehmerin räumte offen ein, keine Ahnung von der AfD-Wählerschaft zu haben. "Ich verstehe nicht, wieso diese Menschen sie wählen." Man müsse jedoch auf diese Personen zugehen.

Verschiedene Sichtweisen auf Rechtsextremismus-Situation in Friedberg

Nicht ganz einig waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie akut die Problemlage in Friedberg ist. Der stellvertretende Landrat Manfred Losinger (CSU) erklärte, dass man auf einer "Insel der Seligen" lebe. "Wir haben hier eine funktionierende Stadtgemeinschaft und konnten die AfD bisher zum Glück heraushalten." Dem hielt Wolfgang Lutz vom Verein Ubuntu entgegen, dass man die Sache nicht kleinreden dürfe. "Wenn ich die Umfragen sehe, ist mir Himmelangst." Bei der Landtagswahl 2023 holte die AfD in Friedberg 12,4 Prozent der Gesamtstimmen.

Die unterschiedliche Lagebeschreibung resultierte in unterschiedlichen Vorstellungen von der Ausrichtung des Bündnisses. Einige zogen vor, das Positive in den Vordergrund zu rücken und keine "Dagegen-Bewegung" aufzubauen. "Wir müssen das gute demokratische Miteinander in Friedberg nach außen tragen", forderte Karsten Weigl vom TSV Friedberg. Andere wollten einen stärkeren Akzent auf die Gegnerschaft zur AfD legen. "Man muss da schon klare Kante zeigen", betonte Marion Brülls vom Frauenforum. Positionen der Partei müsse aktiv widersprochen werden.

Wie das am besten funktionieren kann, könnte ein eigener Arbeitskreis besprechen. Allgemein fand die Idee, verschiedene Themengruppen zu bilden, breiten Anklang. Eine weitere Kundgebung sahen die Teilnehmenden kritisch. "Es besteht die Gefahr, dass das verpufft", brachte Losinger die Gedanken vieler auf den Punkt. Stattdessen schlug Petra Gerber aus der CSU-Stadtratsfraktion vor, Fähnchen mit Slogans wie "Unsere Stadt ist bunt" im Stadtgebiet aufzuhängen. Auch der Vorschlag, eine Plakatwand zu gestalten, an der demokratische Botschaften aufgehängt werden, fand große Zustimmung.



41 Bilder In Bildern: So setzt Friedberg ein Zeichen gegen Rechtsextremismus Foto: Klaus Rainer Krieger

Bevor es aber soweit ist, soll das Bündnis offiziell gegründet werden. Einige Namensvorschläge gab es aus der Runde, alle hatten in irgendeiner Form mit Demokratie, Vielfalt und Friedberg zu tun. Eine Einigung gab es bei der Auftaktveranstaltung aber noch nicht. Auch die ausformulierten Leitgedanken stehen erst beim nächsten Treffen zur Abstimmung. Bürgermeister Roland Eichmann, Marion Brülls vom Frauenforum sowie Pfarrer Steffen Brühl erklärten sich bereit, einen Vorschlag zu erarbeiten. Wann das nächste Treffen stattfindet, steht noch nicht fest, vermutlich aber Ende Februar oder Anfang März. Über das genaue Datum möchten die Verantwortlichen im Vorfeld informieren.

Offizielle Gründung des Friedberger Bündnisses in einigen Wochen

Diese Gruppen und Vereine können sich vorstellen, dem Bündnis beizutreten:

Stadt Friedberg

Frauenforum Aichach-Friedberg

Pfarrei St. Jakob

Bürgerkulturverein Friedberg

CSU-Stadtratsfraktion

TSV Friedberg

Evangelische Kirchengemeinde Der Gute Hirte Friedberg

Gospelchor Colours

Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg Friedberg (DPSG)

(DPSG) Pfadfinderinnenschaft St. Georg ( PSG )

( ) Pallottiner

Grüne Friedberg

Seniorenunion Friedberg

SV Wulfertshausen

Ubuntu Friedberg

Aktionsgemeinschaft Lebensraum Lechleite

BC Rinnenthal