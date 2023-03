Bei den Friedberger Pfadfindern ist was geboten

Die beiden Stämme berichten bei der Jahreshauptversammlung des Vereins der Freunde über ihre Aktivitäten.

Bei den Freunden der Friedberger Pfadfinder war in den vergangenen Monaten viel geboten. Das ging aus dem Bericht der beiden Vorsitzenden Andrea Möck und Daniel bei der Jahreshauptversammlung hervor.

Der Erlös für den guten Zweck am Karitativen Christkindlmarkt schlug alle Rekorde und war der höchste seit Bestehen des Marktes. Die Pfadfinderfreunde verkauften in den vier Tagen 3000 Bratwurstsemmeln, 1600 Tassen Glühwein und 600 Tassen Kinderpunsch. Der Andrang war so groß, dass während des Marktes immer wieder Ware nachgekauft werden musste. Eine Bewährungsprobe für das neue Christkindlmarkt-Team Christian Rathgeber, Michael Heiss, Simon Maisel, Daniel Fürst und Andrea Möck. Gebührend verabschiedet wurde das Zweiergespann Helmut Heissler und Karl Stockhammer, die sich jahrzehntelang um einen reibungslosen Ablauf beim Pfadfinderstand gekümmert haben.

Friedberger Pfadfinder renovieren Vereinshaus

Auch das Schafkopfturnier mit neuem Termin im Januar wurde von den Mitgliedern gut angenommen und findet in Zukunft immer im Januar statt. Im Vereinshaus in Appertshausen bei Petersdorf wurde das Kaminzimmer renoviert und ein neuer, energieeffizienterer Kamin eingebaut. Die 14- und 15-jährigen Pfadfinderinnen griffen zu Akkuschrauber und Holzleim und zimmerten neue Massivholzbänke, die nun allen Gruppen dort den Aufenthalt gemütlicher machen.

In Planung ist bereits die Altpapieraktion am 22. April. In gewohnter Art und Weise werden Altkleider und Altpapier eingesammelt. Der Erlös kommt den aktiven Pfadfinderverbänden in Friedberg zugute. Sonderfahrten können bereits jetzt unter vorstand@pfadfinderfreunde-friedberg.de oder unter der Telefonnummer 01522/4310369 angemeldet werden. Die Mitglieder freuen sich schon auf die Friedberger Zeit, in der die Pfadfinderverbände wieder in der Jakobsschänke der Pfarrei mithelfen werden.

Ein Rückblick auf das Jubiläum in Friedberg

Die beiden Vorsitzenden der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, Lukas Heissler und Dominik Grun, blickten auf ein gelungenes 90-jährige Jubiläum im Herbst 2022 zurück und waren begeistert, dass alle Gruppen aktiv an Bezirks- und Diözesanaktionen teilnehmen.

Die neugewählten Vorsitzenden der Pfadfinderinnenschaft St. Georg, Katharina Wenderlein und Julia Schlögl, berichteten von den Aktionen im Stamm und auf Diözesanebene. Darüber hinaus freuen sie sich, dass nach Ostern eine neue Wichtelgruppe für Mädchen in der ersten und zweiten Klasse startet. Interessierte Mädchen bekommen unter wichtelgruppe23-psg-fdb@gmx.de weitere Informationen. Derzeit nehmen die Planungen für das 75-jährige Jubiläum Mitte Mai Fahrt auf.

Informationen zu den aktiven Pfadfinderverbänden in Friedberg gibt es unter www.psg-friedberg.de und www.dpsg-friedberg.de. (AZ)