Brautkleid, Eheringe und mehr bei der Hochzeitsmesse in Friedberg

Die Friedberger Hochzeitsmesse läuft am 20. Januar in der Max-Kreitmayr-Halle. 40 Aussteller präsentieren ihre Ideen und Angebote rund ums Heiraten.

Von der richtigen Hochzeitstorte über die Finanzplanung bis zur Feuershow – für alles rund ums Heiraten können sich Besucher am Sonntag, 21. Januar, auf der Hochzeitsmesse in Friedberg Inspiration holen. 40 regionale Ausstellerinnen und Aussteller werden bei der Messe in der Max-Kreitmayr-Halle vertreten sein. Egal, ob die prunkvolle Hochzeit im Schloss oder eine kleine Feier im Grünen – der besondere Tag benötigt in jedem Fall einen Plan.

Von 11 bis 18 Uhr können Interessierte auf der Ausstellung von Stand zu Stand schlendern, Dekorationsideen begutachten und sich von Hochzeitsprofis beraten lassen. Für große Feste sind zum Beispiel Blumenarrangements und kunstvoll gestaltete Platzkarten beliebt. Es sind aber nicht nur verlobte Pärchen mit konkreten Hochzeitsplänen willkommen. "Zu uns kommen auch gerne ältere Ehepaare, die Silber- oder Goldhochzeit feiern möchten", sagt Kimberly Hrebabetzky von Xclusive Events. Das Veranstaltungsunternehmen aus Nordendorf (Landkreis Augsburg) ist für die Organisation der Messe zuständig. Auch für andere Feiern wie Geburtstage oder Jubiläen bietet die Messe viele Möglichkeiten, beispielsweise Fotografen und Livebands.

Wer Heiraten will, ist auf der Hochzeitsmesse in Friedberg genau richtig

Das Angebot der regionalen Ausstellerinnen ist vielseitig. Besucherinnen und Besucher können sich natürlich nur zu den typischen Hochzeitsthemen wie Hochzeitsmode, Trauringe und Dekoration beraten lassen. Auch ein Haar- und Make-up-Styling ist vor Ort möglich. Zusätzlich lädt ein Finanzberater ein, einen Kostenplan für das besondere Fest aufzustellen und berät bei Fragen. Denn gerade große Hochzeiten können sehr kostspielig sein. In Sachen Unterhaltung sind auch Bands und Sänger sowie ein Dienstleister für Feuer- und Lasershows vertreten.

Besucher erwartet neben Livemusik eine Tombola. Auch für Verpflegung ist gesorgt.

Tickets online unter friedberger-hochzeitsmesse.de oder an der Abendkasse. Die Hochzeitsmesse findet bereits zum dritten Mal in Friedberg statt. Nach den Corona-Jahren war die Messe besonders im vergangenen Jahr gut besucht. Der Termin im Januar liegt, so die Veranstalter, für Paare zeitlich praktisch, die sich an den Feiertagen verlobt haben.