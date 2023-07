Friedberg

Brennende Holzkiste sorgt für Feuerwehreinsatz

Eine brennende Holzkiste sorgte für einen Feuerwehreinsatz in Friedberg.

Auf einem Pkw in Friedberg gerät eine hölzerne Gerätekiste in Brand. Der Besitzer versucht das Problem selbst in den Griff zu kriegen. Die Feuerwehr rückt dennoch aus.

Ein Brand auf einem Pkw hat am Montag für einen Feuerwehreinsatz in Friedberg gesorgt. Der 20-jährige Besitzer hatte seinen Wagen in der Hermann-Löns-Straße abgestellt, als er eine starke Rauchentwicklung auf der Ladefläche seines Fahrzeugs bemerkte. Der Akku seines Mähgerätes hatte sich laut Polizei entzündet und eine hölzerne Gerätekiste in Brand gesetzt. Das Feuer konnte der Mann mithilfe von Feuerlöschern zwar größtenteils selbst löschen. Die Feuerwehr Friedberg wurde aber dennoch alarmiert und kümmerte sich anschließend um den Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (AZ)

