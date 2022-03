Friedberg-Derching

18:05 Uhr

Manage frei für Zirkus Renz in Derching

Plus Noch bis zum Sonntag, 13. März, gibt es Zirkusvorstellungen in Derching. Bei der Premiere sind Besucher aller Altersgruppen begeistert.

Von Michael Eichhammer

In Corona-Zeiten war der Zirkus eine brotlose Kunst. Nun wird er endlich wieder zu dem, was er schon immer war: eine zeitlose Kunst. Das merkte man auch bei der Premiere der Show des Zirkus Renz, der an der Äußeren Industriestraße in Derching gegenüber des P+M- Parkplatzes gastiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .