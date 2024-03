Die Grenzstadt Friedberg war einst ein begehrter Asylort

Asyl wird gerade heftig diskutiert, doch es ist kein neues Thema. Friedberg wurde für manche Flüchtige schon vor hunderten Jahren ein Ort der Rettung.

Es gab viele Gründe dafür, ausgerechnet nach Friedberg zu fliehen, damals vor 300 oder sogar 500 Jahren. So konnten sich Augsburger durch Flucht über den Lech hinüber ins Bayerische der Gerichtsbarkeit der Reichsstadt Augsburg entziehen. Doch das war nicht der einzige Grund. Ein Streifzug durch die Geschichte, der unter anderem aufdeckt, was die Stadt mit Flüchtigen verdiente.

Der Augsburger Handelsherrn Hans von Hoy ist ein Beispiel. Er hatte sich stolz für den reichsten Mann Augsburgs gehalten und seine Standesgenossen zu einem üppigen Gastmahl eingeladen. Zu diesem Zeitpunkt war es für ihn nicht vorstellbar, dass er mit einem Schlag bankrott werden könnte. Dies geschah mit der Kunde, dass sein Schiff, beladen mit teuren Gewürzen, gesunken war. 30.000 Gulden schuldete er für die Ware. Hoy wurde zum Gespött der Leute. Seine gesamte Habe wurde auf dem Marktplatz versteigert.

Augsburger flog wegen Überschuldung nach Friedberg

Für die restlichen Schulden drohte ihm in Augsburg Haftstrafe, der er sich allerdings durch rechtzeitige Flucht ins Ausland, in die bayerische Grenzstadt Friedberg entzog. So geschehen im Jahr 1456. Ein anderer Augsburger Kaufmann sollte ebenfalls wegen Schulden in Höhe von 5000 Gulden in den Kerker geworfen werden. Er floh ebenfalls nach Friedberg, wo er auch starb. Die Gläubiger gingen leer aus.

Schulden waren nicht der einzige Grund, um in Friedberg Asyl zu suchen. Genau 300 Jahre nach dem Fall „Hoy“, im Jahr 1756, stand der aus Pfersach in Schwaben stammende Weber Michael Mayr vor dem Rat der Stadt Friedberg und bat um Asyl. Er schilderte sein Kreuz mit seinen Eheweib Catharina. Schon bei ihrem ersten Ehemann war sie dem „Saufen ergeben“. Sie war meistens mehr voll als nüchtern. Den Wirten wurden Grenzen von der Obrigkeit gesetzt. Sie durften der Catharina höchstens für einen Kreuzer Branntwein geben. Nun war sie am 5. Juli „stern voll gewesen“ und wollte nach dem Mittagessen gleich weiter zum Saufen gehen. Er versuchte, sie davon abzuhalten, sie habe sich aber gegen ihn gewehrt. Er habe ihr mit der Hand einen Stoß versetzt. Sie sei so unglücklich gegen die Kammertür geflogen, dass das Blut herabgeflossen sei. 14 Stunden danach war sie tot.

Dass seine Frau dem "Saufen ergeben" war, wurde dem Ehemann zum Verhängnis. Er floh nach Friedberg in die Freiung. Foto: Anton Oberfrank

Er selbst sei dann in Ohnmacht gefallen und lange so gelegen, bis er endlich zu sich gekommen sei. Dann floh er zu den Carmelitern nach Augsburg in die Freiung (Freiheit). Dort fühlte er sich aber nicht sicher. Also bat er in Friedberg um Asyl, um die Angelegenheit rechtlich regeln zu können. Er beteuerte, es sei niemals seine Absicht gewesen, seine Frau zu töten und er bedaure dies alles von Herzen. Aufgrund dieser Schilderung wurde ihm Asyl gewährt, allerdings mit dem deutlichen Hinweis, dass er sich ordentlich zu verhalten habe. Sonst verliere er das Recht auf Asyl.

22. September 1686: Aus Unterschweinbach (heute Landkreis Fürstenfeldbruck) flüchtet der Wirtssohn Johann Hirner nach Friedberg. Nur zwei Tage später folgte ihm sein Spezl, der Bauernsohn Christoph Probst. Sie hatten am Sonntag zuvor abends einen „Rumor und Raufhandl“ gehabt. Der Knecht des Pfarrers und ein Bauernsohn wurden mit einem Säbel so „beschedigt“, dass sie in „Lebensgefahr sein sollen“. Den beiden drohte nun Gefängnis. Und so baten sie um Asyl, damit sie ihre Unschuld „ausführen mögen“. Immer wieder beantragen sie Verlängerung. Sie blieben ein Vierteljahr in Friedberg. Der Stadt floss dafür vier Gulden „Gleitgelt“ in die Stadtkasse.

Friedberg verdiente Geld mit Asyl

Es war Recht des Friedberger Magistrats, Asyl zu gewähren, allerdings mit Wissen des kurfürstlichen Landrichters. Zunächst wurde dem Bittsteller für drei Tage Asyl gewährt. Das kostete „Gleitgeld“. Verlängerung war möglich. Pro Tag musste ein Kreuzer bezahlt werden. Jeder hatte sich „gleitmäßig“, d.h. den Gesetzen des Landes entsprechend zu verhalten, sonst verlor er das Recht auf Asyl. Diebe, Mörder, Brenner und Landfriedensbrecher erhielten kein Asyl.