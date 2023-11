Freikarten für Duo M im Wittelsbacher Schloss

Michaela Butz und Michael Wurzer aus Rinnenthal stellen ihr Debütalbum "Vamos" vor. Wir verlosen dreimal zwei Eintrittskarten.

Michaela Butz und Michael Wurzer aus Rinnenthal präsentieren als Duo M im Wittelsbacher Schloss Friedberg spanisch-argentinische Musik aus ihrem Debütalbum "Vamos" sowie verschiedene Tänze aus aller Welt. Wir verlosen dreimal zwei Eintrittskarten für das Konzert, das am Freitag, 24. November, um 20 Uhr beginnt.

Michaela Butz ist seit Oktober 2022 Solo-Klarinettistin im Polizeiorchester Bayern. Zuvor war sie seit Januar 2022 in derselben Position am Staatstheater Augsburg und von 2013 bis 2015 am Stadttheater in Pforzheim tätig. Sie musiziert zudem regelmäßig als Aushilfe bei anderen professionellen Sinfonieorchestern. Ihr Studium absolvierte sie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim sowie in Eisenstadt (Österreich).

Michael Wurzer ist seit Oktober 2018 als Bassklarinettist im Polizeiorchester Bayern tätig. Er unterrichtet zudem seit 2005 als Lehrkraft am Landesmusikschulwerk Tirol. Er ist Klarinettist und Namensgeber des Michl Trios, mit seinem Klarinettenquintett Clarisonus spielte er im Rahmen eines Wettbewerbsgewinns unter anderem im Konzerthaus Wien. Studiert hat er am Landeskonservatorium/Mozarteum in Innsbruck.

So nehmen Sie an der Verlosung für das Duo M teil

Wenn Sie Karten für diesen Abend gewinnen möchten, schreiben Sie bitte bis Donnerstag, 23. November, 12 Uhr, eine Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort Duo M. Die Gewinner werden benachrichtigt.