Friedberger Musiker spielen für die Ukraine

Plus Ein Benefizkonzert mit abwechslungsreichem Programm von George Gershwin bis zu Wolfgang Amadeus Mozart findet in Friedberg statt. Das Publikum zeigt sich großzügig.

Mit dem Wunsch nach einem Benefizkonzert stießen die Kulturverantwortlichen der Stadt Friedberg bei Peter Oswald und Stefan Immler schnell auf offene Ohren. Auch das Friedberger Kammerorchester zeigte sich begeistert und weitere Musiker wie Ersin Erkan und Dolf Meixner sagten ihre Teilnahme spontan zu. Die ukrainische Flötistin Natalia Saranchyna und Violinistin Marija Tretiakova vom Sinfonieorchester Charkiw integrierten sich schon wunderbar in das Kammerorchester. Schnell war klar: Es gibt einen abwechslungsreichen Abend in der Max-Kreitmayr-Halle.