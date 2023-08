Friedberg

18:30 Uhr

Friedberger Musiksommer: Karten für Kinderkonzert zu gewinnen

Peter Pan und seine Freunde stehen im Mittelpunkt des Familienkonzerts am Samstagnachmittag, 2. September. So können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Peter Pan, das ist der einzige Junge auf der Welt, der niemals erwachsen wird. Er lebt auf der Insel Nimmerland, wo ihn eines Tages das Mädchen Wendy und ihre Brüder besuchen und viele Abenteuer erleben - Feenstaub macht's möglich. Die Geschichten des schottischen Schriftstellers J. M. Barrie um Peter Pan, die Fee Tinkerbell und Captain Hook begeistern Kinder seit über 100 Jahren. Nun werden sie Thema für das beliebte Kinderkonzert im Rahmen des Friedberger Musiksommers. Das Festival hat lange Tradition, das Familienkonzert jedoch gibt es erst seit einigen Jahren. Denn den Organisatorinnen, Organisatoren und dem Festival-Leiter liegt es am Herzen, schon Kinder spielerisch und fantasievoll an Musik heranzuführen. "Träum mit mir - Eine Peter-Pan-Geschichte" lautet dieses Jahr der Titel der Veranstaltung. Diese beginnt am Samstag, 2. September, um 15 Uhr in der Rothenberghalle. Mit dabei sind die Schauspielerin Nadine Schori, die Sopranistin Anne Steffens und die Musiksommer- Ensemble-Mitglieder. Der Eintritt für Kinder ist frei, für Erwachsene beträgt er 10 Euro. Bei uns können fünf Familien kostenlose Karten für alle gewinnen. Natürlich dürfen nicht nur Eltern, sondern auch Großeltern, Tanten oder Onkel mitmachen. So nehmen Sie an der Verlosung für den Friedberger Musiksommer teil Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben Sie bitte eine Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort: Peter Pan. Wichtig: Bitte geben Sie außer Ihrem Namen und der Adresse auch an, mit wie vielen Kindern und wie vielen Erwachsenen Sie kommen möchten. Einsendeschluss ist Montag, 9 Uhr. Die Gewinner bzw. Gewinnerinnen werden von uns benachrichtigt. Lesen Sie dazu auch Friedberg Der Friedberger Musiksommer soll das Publikum ins Herz treffen

Friedberg Bald startet der Friedberger Musiksommer 2023: Programm, Termine, Tickets

