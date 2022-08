Friedberger Volksfest: Das hat die neue Attraktion Glasfabrik zu bieten

Plus Das Spiegellabyrinth Glasfabrik lockt auf dem Friedberger Volksfest Gäste an. Es wurde erst vor zwei Jahren gebaut. Das Fahrgeschäft ist nicht die einzige Neuerung.

Etwas erschrocken habe sie sich im Spiegelkabinett schon, erklärt eine junge Besucherin, die mit drei Freundinnen und Freunden die neue Attraktion des Friedberger Volksfestes ausprobiert. Als sie plötzlich vor ihrem Spiegelbild stand, sei sie zusammengezuckt. Trotzdem – oder gerade deswegen? – kommt die Freundesgruppe fröhlich grinsend aus dem Spiegellabyrinth heraus. Mit der Glasfabrik bekam das Volksfest eine neue Attraktion unter einer Vielzahl von bereits seit Jahren dort angesiedelten Fahrgeschäften, Spielbuden und Essensständen wie dem allbekannten Autoscooter.